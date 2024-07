Cyberpunk Edgerunners e Guilty Gear -Strive-, al via la collaborazione

CD PROJEKT RED e Arc System Works annunciano una collaborazione congiunta che porterà Lucy di Cyberpunk: Edgerunners nel celebre picchiaduro GUILTY GEAR -STRIVE- come primo personaggio ospite del franchise. Qua la nostra recensione di Cyberpunk 2077.

L’annuncio è arrivato durante l’ultimo giorno di Evo 2024, il più grande torneo di eSport di picchiaduro, in cui la serie GUILTY GEAR è stata a lungo un pilastro competitivo, con la sua ultima puntata -STRIVE- che ha stabilito un record di franchising per l’ingresso nel girone del genere. Lucyna Kushinada, alias Lucy, è uno dei personaggi principali di Cyberpunk: Edgerunners. In qualità di netrunner di talento, una hacker pronta al combattimento in grado di gestire se stessa negli incontri sia dentro che fuori dal cyberspazio, gioca un ruolo fondamentale nella storia emozionante e straziante della serie.