Linkito è ora disponibile su Steam

Playdigous Originals annuncia che Linkito, sviluppato da Kimeria Games, è ora disponibile per PC su Steam. I giocatori dovranno sventare i piani di un’azienda-stato totalitaria per riconquistare la libertà un rompicapo alla volta. Gli ingegneri inizieranno col riparare dispositivi elettronici di base, ma con l’avanzare della storia dovranno affrontare sfide sempre più complesse, come decifrare codici segreti, controllare robot o disinnescare bombe. Il gameplay basato sul procedere per tentativi consente ai giocatori di trovare la soluzione nei rompicapi aperti usando quanto hanno appreso nelle sfide precedenti.

Attraverso l’editor di livelli, i giocatori potranno creare e pubblicare online rompicapi personalizzati, condividendo con la community livelli giocabili tramite un browser di gioco. I rompicapi aperti e l’editor di livelli integrato incoraggiano la creatività e consentono di condividere complicatissime sfide con i giocatori di tutto il mondo.