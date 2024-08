Project Motor Racing: GIANTS Software metterà mano al motore di gioco

Dopo aver annunciato che GIANTS Software è il publisher del nuovo gioco di simulazione di corse Project Motor Racing, arriva l’annuncio che Straight4 Studios e GIANTS hanno avviato una partnership tecnica a lungo termine. Questa partnership vedrà come protagonista il motore di gioco utilizzato per il franchise di Farming Simulator, che guiderà Project Motor Racing fino all’uscita prevista per il 2025.

GIANTS Software e Straight4 Studios hanno iniziato a collaborare per integrare il motore GIANTS in Project Motor Racing dal 2023. Entrambi gli studi sono già in fase di sviluppo per ottimizzare il motore per le gare di simulazione. Il GIANTS Engine è stato sviluppato da zero e ha visto la luce nel 2008 nel primo Farming Simulator. Da allora è stato costantemente sviluppato e utilizzato in tutte le piattaforme più comuni, tanto che oggi soddisfa facilmente i più recenti requisiti tecnici per i giochi su PC e console.

Boris Stefan, CSO e Head of Publishing di GIANTS Software, ha dichiarato: “Quando ci siamo impegnati ad autopubblicare Farming Simulator nel 2021, non abbiamo fatto mistero di essere alla ricerca di titoli di terzi che rientrassero nella nostra visione. Con Straight4 Studios abbiamo trovato il candidato ideale: uno studio che, come noi, vuole creare una simulazione di livello mondiale, e un nuovo progetto di uno studio di alto profilo per arricchire il nostro portfolio editoriale.”