Baldur's Gate 3: disponibile la Patch 7

Nuovi “finali malvagi”: Nuovi finali cinematografici per le partite più malvagie, oltre a ulteriori finali.

Gameplay a schermo condiviso rinnovato: Lo schermo condiviso dinamico è ora disponibile per la modalità multigiocatore. Giocando su schermo condiviso, i lati si uniscono quando vi avvicinerete, per poi separarsi di nuovo quando ognuno partirà per la propria avventura.

“Dopo il successo nella Closed Beta, il lancio odierno del Modding Toolkit segna un momento chiave per Baldur’s Gate 3, poiché la community ora avrà la possibilità di dare libero sfogo alla propria creatività sulla Costa della Spada”, ha dichiarato il team. Qua la nostra recensione.