The Crew 2 e The Crew Motorfest saranno giocabili offline

Dopo le polemiche scaturite dalla chiusura dei server del primo The Crew, la revoca delle licenze e la successiva iniziativa popolare Stop Killing Games, Ubisoft ha fatto sapere di essere al lavoro sulle modalità offline di The Crew 2 e The Crew Motorfest.

“Abbiamo ascoltato le vostre preoccupazioni circa l’accesso ai giochi di The Crew,” si legge in un breve comunicato diffuso via social. “Oggi vogliamo esprimere il nostro impegno per il futuro di The Crew 2 e The Crew Motorfest. Possiamo confermare una modalità offline per garantire l’accesso a lungo termine a entrambi i titoli, rimanete sintonizzati per altre novità nei prossimi mesi.”

Dunque Ubisoft e Ivory Tower si impegnano a pubblicare un aggiornamento per entrambi i titoli che ne permetta la fruizione anche dopo l’inevitabile chiusura dei server, proprio come auspicato dai fautori dell’iniziativa Stop Killing Games. Va tuttavia precisato che Ubisoft non cita mai il primo titolo della serie, lasciando intendere che quel videogioco difficilmente tornerà a essere giocabile nel prossimo futuro.

Nel frattempo vi ricordiamo che è ancora possibile firmare la petizione vincolante per spingere l’Unione Europea a legiferare su questa materia. Per farlo basta seguire questo collegamento e firmare con la propria SPID. Al momento in cui scriviamo sono già state raccolte più di 350 mila firme (su un totale richiesto di 1 milione).