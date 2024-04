The Crew: Ubisoft sta revocando le licenze digitali del gioco

Dopo la chiusura dei server di The Crew avvenuta lo scorso 31 marzo, Ubisoft ha iniziato a revocare le licenze digitali del gioco regolarmente acquistate dagli utenti.

Molti giocatori stanno segnalando che il gioco è scomparso dalla libreria digitale del client Ubisoft Connect, trasferito invece tra i titoli inattivi che non è più possibile scaricare. Possiamo confermare direttamente tali segnalazioni dal momento che la licenza è stata revocata anche ad alcuni dei nostri redattori: cliccando sul gioco tra i titoli inattivi, infatti, appare un messaggio che ci informa di non avere più accesso a The Crew, invitandoci invece a esplorare il negozio digitale alla ricerca di nuovi videogiochi da acquistare.

Inutile dire che la reazione dell’utenza è stato tutt’altro che positiva, mentre il Partito Pirata tedesco ha depositato un esposto alla Commissione Europea per far luce sulla questione e valutare se ciò che sta facendo Ubisoft sia legale.