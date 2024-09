Fntastic, lo studio di The Day Before, riapre i battenti

Ricordate la débâcle di The Day Before? Sì, proprio quel videogioco che fece tanto scalpore sul finire dell’anno scorso e che venne chiuso poche settimane dopo il lancio perché gli sviluppatori erano rimasti a secco di fondi per continuare i lavori. All’epoca Fntastic, lo studio di sviluppo, dichiarò di aver chiuso proprio a causa del flop del gioco.

Eppure eccoci qui, a nove mesi di distanza, pronti a riportare la notizia della rinascita dello studio. “Dopo la chiusura abbiamo riflettuto sui nostri errori e abbiamo avviato cambiamenti interni significativi per promuovere un miglioramento radicale,” si legge sul sito ufficiale. “Abbiamo smesso con la pratica di coinvolgere volontari esterni e ora siamo pienamente impegnati in un approccio più professionale. Onestà, trasparenza e coinvolgimento della community sono diventate le nostre priorità.”

Fntastic fa sapere che lo studio si è rimpicciolito ma è formato in gran parte dalle stesse persone che hanno realizzato The Day Before e gli altri titoli fallimentari pubblicati in precedenza, come Propnight e Dead Dozen. Tuttavia il team fa sapere di non avere procedimenti legali pendenti per quanto avvenuto in passato.

Lo studio di sviluppo ha deciso di tornare con Escape Factory, un videogioco cooperativo per 4-8 giocatori in cui gli utenti vestono i panni di operai che cercano di fuggire da fabbriche piene di trappole mortali. È stata avviata anche una campagna di crowdfunding su Kickstarter, tuttavia visti trascorsi di Fntastic vi sconsigliamo fortemente di finanziare il progetto dal momento che potrestre rimanere con un pugno di mosche.