Call of Duty: ecco il video italiano con il Signor Giancarlo e Artie 5ive per Black Ops 6

Per il lancio di Call Of Duty: Black Ops 6, previsto per il prossimo 25 ottobre, Activision ha rilasciato Caccia alla verità, un video ideato e realizzato per la community locale e il pubblico italiano. I protagonisti della clip sono due personaggi noti e molto diversi tra loro: Artie 5ive, artista tra i protagonisti della nuova scena rap italiana, che ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti della scena urban, e il Signor Giancarlo, indimenticabile volto della TV anni ’90, la cui risposta sbagliata in una puntata di un popolare quiz è passata alla storia e diventata un cult anche per le generazioni più giovani.

Il concept di Caccia alla verità trae spunto da alcuni elementi tipici della saga Black Ops, come paranoia, intrighi, menzogne e inquietanti giochi mentali, ed è ispirata dal periodo storico in cui è ambientato Black Ops 6. Gli anni ‘90, con la loro patina colorata, l’apparente spensieratezza e l’esplosione della TV commerciale, sono un decennio segnato anche da contraddizioni ed eventi drammatici. La trama del gioco, fittizia ma radicata nella storia dell’epoca, metterà i giocatori al centro di un misterioso complotto in cui una forza oscura si è infiltrata nel governo degli Stati Uniti.