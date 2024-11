Little Big Adventure – Twinsen’s Quest è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Le edizioni digitali per Xbox Series X|S e Xbox One seguiranno il 5 dicembre. Un’edizione limitata per PlayStation 5 e Nintendo Switch sarà pubblicata il 5 dicembre.

“I giocatori potranno riscoprire l’incantevole mondo del planetoide Twinsun, padroneggiare la Magic Ball per avventure rimbalzanti e immergersi in una narrativa profondamente tematica, esplorando livelli riprogettati per una maggiore fluidità”, ha dichiarato il team.