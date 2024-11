Avowed: ecco svelati i requisiti PC

Sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Xbox Game Studios, Avowed, l’RPG in prima persona degli autori di Fallout: News Vegas, ha pubblicato nella giornata odierna i requisiti PC della sua esperienza. Il titolo, ricordiamo, arriverà il prossimo 18 febbraio su PC e Xbox.

Ambientato nel mondo immaginario di Eora, già presentato ai giocatori nel franchise di Pillars of Eternity, Avowed è un GDR fantasy d’azione in prima persona creato dal premiato team di Obsidian Entertainment. Il regno di Aedyr, in una terra lontana, ha inviato come emissario alle Terre viventi per indagare su una malattia che si sta diffondendo. L’isola, dominata dalla natura selvaggia, pullula di misteri e segreti, pericoli e avventure, scelte e conseguenze.

Ecco i requisiti PC:

MINIMI:

Sistema operativo: Windows 10/11 with updates

Processore: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580

DirectX: Versione 12

Memoria: 75 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI:

Sistema operativo: Windows 10/11 with updates

Processore: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Graphics: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080

DirectX: Versione 12

Memoria: 75 GB di spazio disponibile