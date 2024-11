Towers of Aghasba è ora disponibile in Accesso Anticipato su PC e PlayStation

Dreamlit Games ha pubblicato il suo titolo di debutto, Towers of Aghasba, in accesso anticipato su Steam e PlayStation 5. Ispirata all’arte e ai mondi fantastici dei film dello Studio Ghibli e alla vivacità di Animal Crossing, questa avventura sposa l’esplorazione del mondo aperto con la creatività del giocatore. I giocatori vivranno una storia ricca mentre trasformano terre appassite in ecosistemi vibranti, facendo amicizia con creature maestose e progettando una fiorente comunità insulare in equilibrio con la natura.

“Questo progetto è un ambizioso sandbox open-world sviluppato da un piccolo team, con meccaniche di base destinate a consentire ai giocatori di plasmare la loro isola come preferiscono! È anche uno dei primi titoli in fase di sviluppo in accesso anticipato in arrivo su PlayStation 5. Lanciando l’accesso anticipato, possiamo coinvolgere la nostra community nel processo di sviluppo, permettendoci di bilanciare, perfezionare e iterare meglio questi componenti fondamentali e di introdurre nuovi contenuti e funzionalità basati direttamente sul vostro feedback!”, ha dichiarato il team di sviluppo.

