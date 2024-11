Lorelei and the Laser Eyes in uscita su PS4 e PS5 a dicembre

Annapurna Interactive ha annunciato la data di uscita delle versioni per console PlayStation di Lorelei and the Laser Eyes. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer.

Questo particolare puzzle game che ha stregato il nostro Stefano Calzati (qui la recensione) è già disponibile da qualche mese su PC e Nintendo Switch, mentre le versioni per PS4 e PS5 verranno pubblicate il 3 dicembre.

Mancano dunque meno di due settimane all’uscita di Lorelei and the Laser Eyes sulle console PlayStation, così che anche l’utenza di queste piattaforme possa immergersi nelle atmosfere di questa surreale avventura a enigmi dagli autori di Sayonara Wild Heart.