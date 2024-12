Funko Funko Fusion arriva su PS4 e Nintendo Switch

10:10 Games, in collaborazione con Funko, Inc. e Universal Products & Experiences, ha annunciato che Funko Fusion, il videogioco action-adventure che celebra alcuni dei più famosi brand della cultura pop, è ora disponibile in versione digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

In Funko Fusion, i giocatori possono esplorare una moltitudine di mondi ispirati a film famosi, serie tv, fumetti e videogiochi, inclusi Jurassic World, Lo squalo, Ritorno al futuro, La Cosa, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, Xena – Principessa guerriera, The Umbrella Academy, Masters of the Universe, e molti altri.