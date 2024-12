Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 in arrivo nel 2025

SEGA ha annunciato oggi che Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, il prossimo gioco ufficiale della serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, uscirà nel 2025. l titolo sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam), nonché per Nintendo Switch.

La modalità Storia del sequel riprenderà da dove si era interrotta la voce precedente, consentendo ai fan di mettersi ancora una volta nei panni di Tanjiro Kamado. Questa volta, i fan potranno rivivere molti dei momenti emozionanti di “Entertainment District Arc”, “Swordsmith Village Arc” e “Hashira Training Arc”. Il roster giocabile della modalità VS è più ampio che mai, con oltre 40 personaggi giocabili tra cui scegliere! Ciò include Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji, due Hashira che hanno coraggiosamente combattuto contro due demoni di rango superiore dei Dodici Kizuki.