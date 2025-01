The Last of Us: la Serie, seconda stagione: il teaser mostra la data d'uscita

La seconda stagione di The Last of Us, prodotta da HBO, arriverà dal prossimo 2 aprile 2025, come confermato nel trailer odierno, che vi proponiamo qua sotto. Legato al secondo capitolo del franchise videoludico, la storia continuerà le vicende della prima stagione, e le ambienterà cinque anni dopo la prima parte della serie. Qua la nostra recensione del titolo PS5, a cura del nostro Emanuele.

Bella Ramsay indosserà i panni di Ellie, la co-protagonista della prima stagione, e tornerà anche Joel che si calerà negli indumenti sporchi di Joel Miller. La grande novità riguarderà i personaggi principali già presenti nella seconda parte della controparte videoludica, come Abby, interpretata da Kaitlyn Dever.