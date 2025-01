Valve porta SteamOS sui dispositivi di terze parti

Valve ha annunciato una partnership con Lenovo per portare SteamOS su Legion Go S: si tratta del primo dispositivo portatile di terze parti che utilizzerà ufficialmente il sistema operativo di Steam Deck.

“Abbiamo realizzato questo sistema operativo per offrire un’esperienza utente perfettamente ottimizzata per il gaming, garantendo allo stesso tempo la potenza e la versatilità di un PC,” si legge nella nota stampa diffusa dalla società di Bellevue. “Il nostro team sta apportando aggiornamenti per far sì che supporti alla perfezione il Lenovo Legion Go S, offrendo la stessa esperienza ottimale che gli utenti si aspettano.”

Inoltre, Valve ha fatto sapere che prossimamente verrà resa disponibile per il download una versione beta di SteamOS, così che gli interessati possano installare questo sistema operativo su altri dispositivi di terze parti non supportati ufficialmente.

Ricordiamo che SteamOS è un sistema operativo a base Linux sviluppato internamente da Valve che impiega il layer di compatibilità Proton per far girare i videogiochi.