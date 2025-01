SEGA si prepara a un nuovo Like a Dragon Direct

SEGA e RGG Studios hanno annunciato un nuovo Like a Dragon Direct che si terrà nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 9 gennaio.

Durante la diretta verranno mostrate le funzionalità inedite di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, la cui uscita è prevista il 21 febbraio 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Questo spin-off action dedicato a Goro Majima è ambientato un anno dopo gli eventi di Infinite Wealth: Majima viene trasportato dalle correnti su un’isola deserta insieme ai resti di un naufragio. Incapace di ricordare persino il suo nome, Majima viaggia in lungo e in largo nell’Oceano Pacifico alla ricerca di indizi per ricostruire la sua identità perduta in compagnia di un ragazzo di nome Noah che gli ha salvato la vita. In poco tempo, i due protagonisti vengono coinvolti in un conflitto tra spietati criminali, pirati dei nostri giorni e altri fuorilegge, tutti in lotta per ritrovare un tesoro leggendario.

Ricordiamo che il Like a Dragon Direct verrà trasmesso su Twitch e YouTube tramite i canali ufficiali di SEGA.