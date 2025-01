CRUEL è ora disponibile su PC

Sviluppato e pubblicato da James Dornan, CRUEL, un FPS con dinamiche roguelike in cui si corre e si spara addosso a orde di nemici, è ora disponibile su PC (Steam). Il giocatore combatterà attraverso 10 livelli dinamici e in continua evoluzione, pieni di nemici assetati di sangue che non si fermeranno finché non sarà morto. L’edificio stesso è il vero nemico, perché il tempo sta per scadere, e può generare altre creature.

La velocità è l’unico alleato del protagonista, mentre correrà contro un ambiente in continua evoluzione. Il giocatore dovrà tenere d’occhio le lattine, che fungono sia da potenziamenti della salute che da valuta per potenti potenziamenti.