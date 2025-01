Street Fighter 6: Mai Shiranui arriva a febbraio

Capcom ha annunciato la data di uscita del DLC di Street Fighter 6 dedicato a Mai Shiranui, il secondo personaggio ospite che andrà ad aggiungersi al già corposo roster del picchiaduro.

Il personaggio visto in azione in molti videogiochi targati SNK debutterà il prossimo 5 febbraio su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Mai potrà essere utilizzata in tutte e tre le modalità di gioco, tra cui Fighting Ground e Battle Hub, mentre sarà possibile incontrarla come nuovo Maestro nel World Tour.

Il set di mosse di Mai utilizza una varietà di tecniche familiari e nuove durante gli incontri per controllare i suoi avversari con proiettili infuocati, calci in picchiata e altro ancora, tra cui:

Kachousen : Mai lancia il suo ventaglio come una palla di fuoco. Quando viene utilizzato normalmente, il ventaglio perde terreno rispetto agli altri proiettili e i colpi dell’avversario possono abbatterlo. Ma quando si tiene premuto l’input, il ventaglio non può più essere neutralizzato dai colpi. Inoltre, se il ventaglio colpisce un avversario, si solleva e cade su di lui per un altro colpo.

: Mai lancia il suo ventaglio come una palla di fuoco. Quando viene utilizzato normalmente, il ventaglio perde terreno rispetto agli altri proiettili e i colpi dell’avversario possono abbatterlo. Ma quando si tiene premuto l’input, il ventaglio non può più essere neutralizzato dai colpi. Inoltre, se il ventaglio colpisce un avversario, si solleva e cade su di lui per un altro colpo. Ryuuenbu : Ruota in avanti in un’esplosione di fuoco per le combo o per controllare lo spazio.

: Ruota in avanti in un’esplosione di fuoco per le combo o per controllare lo spazio. Hissatsu Shinobi Bachi : Esegue una ruota e vola verso gli avversari per colpirli con una gomitata. La versione OD manda Mai in aria per dare seguito all’attacco o per sorprendere gli avversari sottostanti.

: Esegue una ruota e vola verso gli avversari per colpirli con una gomitata. La versione OD manda Mai in aria per dare seguito all’attacco o per sorprendere gli avversari sottostanti. Hishou Ryuuenjin : Il pugno del drago di Mai, che funziona come un efficace anti-air mentre sferra un calcio volante verso l’alto avvolto dalle fiamme.

: Il pugno del drago di Mai, che funziona come un efficace anti-air mentre sferra un calcio volante verso l’alto avvolto dalle fiamme. Kagerou no Mai : La Super Art di livello 1 di Mai, che incendia le immediate vicinanze, può essere utile come mossa anti-aria o per concludere la combo. Questa mossa dà a Mai cinque Flame Stock, che conferiscono a tutte le mosse speciali e alle Super Art di livello 1 e 2 di Mai proprietà speciali.

: La Super Art di livello 1 di Mai, che incendia le immediate vicinanze, può essere utile come mossa anti-aria o per concludere la combo. Questa mossa dà a Mai cinque Flame Stock, che conferiscono a tutte le mosse speciali e alle Super Art di livello 1 e 2 di Mai proprietà speciali. Chou Hissatsu Shinobi Bachi : La Super Art di livello 2 di Mai che si lancia in avanti in un tripudio di gloria che può aggirare i proiettili.

: La Super Art di livello 2 di Mai che si lancia in avanti in un tripudio di gloria che può aggirare i proiettili. Shiranui Ryuu: Enbu Ada Zakura: Super Art di livello 3 di Mai, vola come una farfalla e punge come un’ape in una serie di eleganti colpi a ventaglio.

Mai sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i giocatori che possiedono o acquistano l’Year 2 Character Pass o l’Year 2 Ultimate Pass, ma potrà essere acquistata anche con i Fighter Coins.