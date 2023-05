Victura e Highwire Games hanno annunciato che Six Days in Fallujah, il loro prossimo sparatutto tattico in prima persona, uscirà il 22 giugno 2023 attraverso il programma di accesso anticipato di Steam. Di seguito il trailer d’annuncio:









Six Days in Fallujah è uno sparatutto tattico in prima persona altamente realistico sviluppato con l’aiuto di oltre 100 marines e soldati che hanno prestato servizio nella seconda battaglia di Fallujah, oltre a più di due dozzine di civili e soldati iracheni. Basato su storie vere della battaglia, Six Days richiede ai giocatori di superare scenari del mondo reale con la loro squadra usando tattiche militari reali.

Il gioco verrà lanciato con quattro missioni cooperative per quattro giocatori. Queste missioni saranno ambientate in mappe urbane che vengono generate proceduralmente ogni volta per ricreare l’incertezza del combattimento e aumentare la rigiocabilità.

Ecco le caratteristiche principali del gioco:

Cooperativo tattico a 4 giocatori : l’accesso anticipato inizia nei panni di un gruppo speciale tattico di 4 giocatori, nel quale coordinamento e abilità sono essenziali. Resta vicino al tuo team, muoviti con cautela e non sbattere le palpebre, perché l’IA dei nemici usa le stesse tattiche letali che hanno reso la seconda battaglia di Fallujah tra le più sanguinose degli ultimi 50 anni.

Generazione procedurale: i marines non sapevano mai cosa ci fosse oltre la porta. In Six Days, non lo saprai neanche tu. Ogni volta che inizi una missione, gli edifici si modificano completamente, i nemici si posizionano diversamente ed emergono nuove minacce. Non saprai mai cosa ti aspetta, come nelle vere battaglie.

IA block-scale: a differenza di molti giochi, in Six Days i nemici possono muoversi sul campo di battaglia e architettare diverse tattiche contro di te. Possono pedinarti, aggirarti e tenderti imboscate, coordinare attacchi contro di te, attirarti nelle trappole e molto altro. È davvero difficile sopravvivere senza il tuo team.

Campo di battaglia a 360 gradi: non ci sono prime linee. I nemici possono attaccare da dovunque. E come se non bastasse, ti muoverai alternativamente tra la luce accecante degli esterni e il buio terrificante degli interni. Chi deve difendersi ha tutti i vantaggi. E tu non sei chi deve difendersi.

Sandbox tattico interno/esterno: in Six Days non ci sono percorsi predefiniti da seguire. Sei libero di attaccare da qualunque direzione, dall'interno o dall'esterno. Arrampicati sui tetti per conquistare gli edifici partendo dall'alto. Passa sulle assi di legno tra gli edifici. Abbatti la porta principale o arrampicati ed entra da una finestra. Sei tu a scegliere. Ma anche a subire le conseguenze.

La seconda battaglia di Fallujah: nella primavera del 2004, al-Qaida ha occupato la città di Fallujah, in Iraq, usandola come base per brutalizzare i residenti locali e lanciare attacchi terroristici in tutta la regione. Sei mesi più tardi, il primo ministro iracheno ha ordinato ai civili di evacuare la città. A quel punto, le forze irachene, americane e inglesi potevano riconquistare Fallujah. In pochi giorni, la seconda battaglia di Fallujah è diventata una delle più sanguinose degli ultimi 50 anni.