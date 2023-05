Team17 e Absolutely Games hanno annunciato Classified: France ’44. In arrivo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation5 nel corso del 2023, Classified: France ’44 è uno strategico a turni ambientato durante la Seconda guerra mondiale, in particolare nei mesi disperati che hanno preceduto lo sbarco in Normandia e l’invasione della Francia da parte degli Alleati nel giugno del 1944. Ecco il trailer d’annuncio:









A quanto pare, Classified: France ’44 sarà basato su una serie di meccaniche di gioco evolutive. Ecco le caratteristiche più rilevanti:

Ogni attacco ha un suo peso: nel sistema morale unico di Classified: France ’44, ogni azione ha un effetto su di te o sui nemici. Reprimi e rompi le fila degli avversari per poi sfruttare quei pochi momenti per avvicinarti ai tuoi bersagli nascosti e finirli.

nel sistema morale unico di Classified: France ’44, ogni azione ha un effetto su di te o sui nemici. Reprimi e rompi le fila degli avversari per poi sfruttare quei pochi momenti per avvicinarti ai tuoi bersagli nascosti e finirli. Plasma la battaglia: usa tattiche furtive per eliminare i bersagli principali e combatti dettando tu le regole. Tuttavia, all’aumentare degli omicidi, sempre più nemici inizieranno a sospettare che qualcosa non va, quindi preparati ad attuare l’agguato prima che ti becchino!

usa tattiche furtive per eliminare i bersagli principali e combatti dettando tu le regole. Tuttavia, all’aumentare degli omicidi, sempre più nemici inizieranno a sospettare che qualcosa non va, quindi preparati ad attuare l’agguato prima che ti becchino! Forma la tua squadra: potrai scegliere tra una selezione autentica e caratterizzata di eroi, ognuno con una storia alle spalle. Addestrali, personalizzali ed equipaggiali con il tuo arsenale in continua espansione di abilità e armi. Risolleva il morale della squadra passando del tempo attorno al fuoco e scopri di più sulle loro vite mentre combattono nei campi francesi devastati dalle guerra.

potrai scegliere tra una selezione autentica e caratterizzata di eroi, ognuno con una storia alle spalle. Addestrali, personalizzali ed equipaggiali con il tuo arsenale in continua espansione di abilità e armi. Risolleva il morale della squadra passando del tempo attorno al fuoco e scopri di più sulle loro vite mentre combattono nei campi francesi devastati dalle guerra. Vivi la storia: completa obiettivi avvincenti in più di 45 missioni assegnate alla tua squadra dall’esercito francese. Scopri quali di esse si adattano meglio alla tua tattica per far crescere la resistenza e raggiungere i tuoi obiettivi. Gestisci la squadra inviando i vari membri in operazioni strategiche.

completa obiettivi avvincenti in più di 45 missioni assegnate alla tua squadra dall’esercito francese. Scopri quali di esse si adattano meglio alla tua tattica per far crescere la resistenza e raggiungere i tuoi obiettivi. Gestisci la squadra inviando i vari membri in operazioni strategiche. Pensato per il lungo termine: Classified: France ’44 continuerà a crescere grazie ad aggiornamenti ed espansioni, aggiungendo sempre nuovi elementi elettrizzanti alla tua lotta per la libertà. In più, grazie al nostro Creatore di missioni e agli strumenti per il modding, ci saranno sempre nuovi contenuti creati dai giocatori da esplorare.

Classified: France ’44 continuerà a crescere grazie ad aggiornamenti ed espansioni, aggiungendo sempre nuovi elementi elettrizzanti alla tua lotta per la libertà. In più, grazie al nostro Creatore di missioni e agli strumenti per il modding, ci saranno sempre nuovi contenuti creati dai giocatori da esplorare. Verso la vittoria: Classified: France ’44 è pieno di sfide. Architetta la strategia migliore per arrivare all’obiettivo finale mentre attui tattiche raffinate e scopri i tanti finali del gioco. Come sarà il tuo sbarco in Normandia?