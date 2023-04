The Witcher: la terza stagione della serie Netflix sarà divisa in due

Oltre a diffondere un primo teaser trailer per la terza stagione di The Witcher, Netflix ha annunciato che questa sarà divisa in due parti che verranno trasmesse a distanza di circa un mese l’una dall’altra.









La terza stagione di The Witcher, l’ultima con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, sarà composta da 8 episodi e verrà trasmessa questa estate in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, tra cui ovviamente l’Italia: il Volume 1 debutterà il 29 giugno con i primi 5 episodi, mentre il Volume 2 comprendente gli ultimi 3 episodi arriverà su Netflix il successivo 27 luglio.

Questa la sinossi ufficiale: “Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.”