Darkest Dungeon II: la nuova modalità Kingdoms e il DLC "Inhuman Bondage" arrivano su a gennaio

Red Hook Studios annuncia che la nuova modalità di gioco Kingdoms, insieme al primo dei tre moduli tematici, Hunger of the Beast Clan, così come il prossimo DLC a pagamento di Darkest Dungeon II, Inhuman Bondage, saranno pubblicati simultaneamente per PC il 27 gennaio 2025. Qua la nostra recensione.

“Qui a Red Hook amiamo andare controcorrente. Quando ci siamo chiesti come espandere al meglio Darkest Dungeon II, abbiamo subito rifiutato l’idea convenzionale di aggiungere semplicemente più contenuti. Invece, ci siamo spinti a reimmaginare la struttura stessa di DDII e da quell’esperimento mentale è nata una modalità di gioco completamente nuova: Kingdoms. Kingdoms è un’esperienza parallela alla campagna narrativa principale di DDII (“Confessioni”) e rimescola insieme quasi tutti i sistemi del gioco. I giocatori viaggeranno da una locanda all’altra attraverso una mappa persistente del Regno, gareggiando per completare una serie di missioni prima che scada il tempo. Difenderanno il territorio da una nuova minaccia bestiale, completeranno contratti, potenzieranno e proteggeranno le locande, il tutto cambiando squadre per far riposare i loro eroi più assediati. Siamo tutti d’accordo, l’inflazione fa schifo: ecco perché tutti e tre i moduli Kingdoms sono aggiornamenti GRATUITI per Darkest Dungeon II!”, ha affermato il Creative Director, Chris Bourassa.

Il DLC Inhuman Bondage introduce in Darkest Dungeon II una nuova mini-regione, Le Catacombe, e un nuovo eroe giocabile, il personaggio preferito: l’Abominio.