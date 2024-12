IIDEA lancia una nuova campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dei videogiochi

Da oggi e fino al 20 dicembre torna la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione sull’uso positivo dei videogiochi in famiglia promossa da IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria videoludica in Italia in occasione del Natale. L’iniziativa rientra in un’attività di comunicazione paneuropea guidata da Video Games Europe, di cui IIDEA è membro, e adattata dalle associazioni nazionali alle specificità di ciascun Paese con l’obiettivo di aiutare le famiglie a stabilire delle regole condivise per vivere un’esperienza di gioco divertente e sicura.

“I videogiochi non sono solo un passatempo, ma un’occasione per imparare e socializzare. È fondamentale che bambini e ragazzi possano viverli al meglio, con il supporto dei genitori. Con questa campagna, IIDEA vuole promuovere una comunicazione aperta in famiglia e stimolare la partecipazione attiva degli adulti nei momenti di gioco. Il nostro portale Tuttosuivideogiochi.it è un valido alleato per i genitori, non solo durante il periodo natalizio, ma tutto l’anno, fornendo informazioni e consigli per comprendere meglio una delle passioni più amate dai nostri figli”, ha affermato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA.