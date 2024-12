Atomic Heart: Enchantment Under the Sea in uscita a gennaio

Mundfish ha annunciato la data di uscita di Enchantment Under the Sea, il terzo DLC di Atomic Heart su un totale di quattro previsti.

Questa nuova espansione porterà il protagonista P-3 all’interno di una stazione di ricerca sottomarina per cercare di salvare nuovamente l’umanità. Qui P-3 troverà creature robotiche acquatiche e due nuove armi: il martello elettrico Thunderclap e la doppietta KM-4 Kuzmich. Verranno introdotte anche due abilità inedite per il guanto: la prima permette di sparare palle di fuoco, mentre la seconda aggiunge un rampino.

Enchantment Under the Sea sarà disponibile il 28 gennaio 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.