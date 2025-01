Manor Lords: disponibile il quarto aggiornamento

Manor Lords, il city builder di Slavic Magic pubblicato da Hooded Horse, apparecchia un nuovo aggiornamento dedicato, che include nuove mappe, nonché ulteriori funzionalità. La produzione, in tal senso, è disponibile in Accesso Anticipato, come peraltro raccontato nella nostra anteprima dedicata. La prima mappa, denominata High Peaks, è verdeggiante e incontaminata; mentre l’altra, invece, è la Windining River, piuttosto affollata di fiumi.

Manor Lords è un gioco di strategia medievale con un’approfondita costruzione di città, battaglie tattiche su larga scala e complesse simulazioni economiche e sociali. Ricordiamo, inoltre, che il titolo è attualmente curato da una sola persona.