Bandai Namco ha pubblicato un breve gameplay di My Hero One’s Justice 2 che vede protagonisti Izuku Midoriya in versione Full Cowling 100% contro Kai Chisaki (Overhaul) Versione 2.

Entrambi i personaggi potranno essere sbloccati subito dagli utenti che andranno a preordinare il gioco.

My Hero One’s Justice 2 sarà disponibile per PS4, Xbox One e Switch il 12 marzo 2020 in Giappone, e per PS4, Xbox One, Switch e PC via Steam il 13 marzo in tutto il mondo.

Fonte