Hades II, sviluppato e pubblicato da Supergiant Games, è sbarcato a sorpresa su PC (Steam) in Accesso Anticipato. Nei giorni scorsi, infatti, il team aveva fatto intendere che subito dopo la beta, che ha dato l’occasione ai giocatori di provare in anticipo una sezione dell’opera per saggiarla in attesa del rilascio, avrebbe rilasciato il titolo in Early Access in vista della pubblicazione.









Nei panni dell’immortale Principessa dell’Oltretomba esplorerà un mondo mitologico più ricco e articolato, sgominando le armate del Titano del Tempo con l’appoggio della piena potenza dell’Olimpo, in una vasta trama che si dipana senza sosta a ogni successo e fallimento. Ricordiamo, inoltre, che Hades II uscirà anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.