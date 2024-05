Hades II: record di giocatori in contemporanea su Steam

Rilasciato in Accesso Anticipato nel corso della serata di ieri, Hades II, sviluppato e pubblicato da Supergiant Games, sigla già dei record a distanza di neanche ventiquattro ore dalla sua pubblicazione su PC (Steam). In tal senso, connessi al gioco sono ora 73.000 milioni di giocatori, un numero in costante crescita, superiore nettamente al primo capitolo del franchise dedicato a Zagreus e Melinoe.









Inoltre, il titolo è attualmente tra i primi dieci videogiochi nella classifica di Steam, con Helldivers 2 che sta recuperando a seguito del recente terremoto che ha colpito Sony PlayStation Studios. Ricordiamo, inoltre, che Hades 2 uscirà anche su PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S.