Remedy Entertainment cancella Codename Kestrel

Remedy ha appena annunciato la cancellazione di Codename Kestrel, lo shooter cooperativo precedentemente nome con il nome in codice Vanguard.

Viene riferito che il progetto era ancora in uno stadio embrionale dello sviluppo ed era portato avanti da un manipolo di persone. Tero Virtala, CEO di Remedy Entertainment, assicura che le persone al lavoro su Kestrel sono state assegnate ad altri progetti in sviluppo presso lo studio finlandese.

Nato come sparatutto free-to-play, Kestrel avrebbe dovuto vedere la luce grazie a Tencent, co-finanziatore e co-produttore del progetto. Ricordiamo che di recente il colosso cinese ha incrementato il suo investimento in Remedy, portando al 14,8% le quote azionarie dello studio in suo possesso.