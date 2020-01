Mobius Final Fantasy: Square Enix sta per staccare la spina ai server

Attraverso un breve comunicato diffuso nelle scorse ore, Square Enix ha annunciato di essere in procinto di staccare la spina ai server di Mobius Final Fantasy.

La versione occidentale del gioco seguirà dunque lo stesso destino di quella giapponese, chiusa lo scorso dicembre. La compagnia nipponica fa sapere che i server rimarranno attivi fino alla conclusione della storia Warrior of Despair, quindi fino al prossimo 30 giugno 2020, mentre lo shop in-game resterà aperto fino al 31 maggio 2020.

Questo spin-off della celebre saga di Final Fantasy venne lanciato sul mercato mobile nell’agosto del 2016, per poi approdare successivamente anche su PC tramite Steam.

