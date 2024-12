Croteam annuncia The Talos Principle: Reawakened

Croteam e Devolver Digital hanno presentato The Talos Principle: Reawakened, una rivisitazione del primo capitolo della serie di puzzle game esistenziali.

Tra le novità di questa nuova edizione di The Talos Principle troviamo una grafica migliorata dal momento che il gioco è stato ricostruito da zero utilizzando l’Unreal Engine 5. Sono stati introdotti diversi aggiornamenti che incrementano la qualità dell’esperienza e la rendono ancora più godibile, come un sistema di suggerimenti e la possibilità di riavvolgere il tempo. Inoltre, questa riedizione include non soltanto l’espansione Road to Gehenna, ma anche un capitolo completamente nuovo che approfondisce le origini della Simulazione. Per finire, viene incluso anche un editor di enigmi per consentire alla community di creare contenuti inediti.

The Talos Principle: Reawakened verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.