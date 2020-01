Nintendo Switch: arriva edizione speciale Animal Crossing New Horizons

La Casa di Kyoto ha presentato un nuovo modello di Nintendo Switch griffato Animal Crossing: New Horizons, l’ultima incarnazione della serie in arrivo sulla console ibrida tra meno di due mesi.

La console Nintendo Switch edizione speciale Animal Crossing: New Horizons vanta un design unico, ispirato da questo nuovo gioco. Oltre a un motivo sul lato posteriore della console, il bundle include dei controller Joy-Con verde pastello e azzurro con il retro bianco, laccetti colorati e una base per Nintendo Switch bianca, decorata con le immagini degli inconfondibili personaggi Tom Nook, Mirco e Marco.

Questa console in edizione limitata sarà disponibile in bundle con una copia digitale del gioco a partire dal 20 marzo prossimo, data di uscita di Animal Crossin: New Horizons.

La divisione italiana di Nintendo fa inoltre sapere che sempre il 20 marzo saranno disponibili anche il set custodia con pellicola protettiva e il set custodia per Nintendo Switch Lite con pellicola protettiva, entrambi griffati Animal Crossing: New Horizons.