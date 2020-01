Il Taipei Game Show è stato rinviato a causa del Coronavirus

Il pericolo di un’epidemia globale di Coronavirus ha spinto gli organizzatori del Taipei Game Show a rinviare la manifestazione che avrebbe dovuto tenersi la prossima settimana nella capitale di Taiwan.

Il comitato organizzatore dell’evento ha spiegato che la decisione presa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di aumentare il livello di rischio globale ha reso necessario lo spostamento delle date della kermesse, che dunque non si terrà più dal 6 al 9 febbraio prossimi, bensì in un non meglio precisato periodo della prossima estate.

Il Taipei Game Show è una manifestazione che negli ultimi anni è cresciuta molto sia in termini numerici che di importanza dal momento che le principali compagnie asiatiche colgono l’occasione per presentare i loro ultimi progetti. Anche From Software avrebbe dovuto essere presente per illustrare ulteriori dettagli circa Elden Ring, ma ovviamente ciò non sarà più possibile.

