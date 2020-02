Little Town Hero è in dirittura di arrivo su PS4

NIS America ha annunciato che Little Town Hero Big Idea Edition sarà disponibile su PS4 tra qualche mese. Questa edizione contiene il gioco fisico, un art book, un poster, un set di spille e la soundtrack ufficiale.

Questa la descrizione del videogioco sviluppato da Game Freak: “In un villaggio isolato ai margini del mondo, un giovane di nome Axe sogna di vedere il mondo esterno, sebbene a tutti sia proibito avventurarsi oltre i confini della città. Poi, tutto cambia quando un mostro gigante attacca improvvisamente il villaggio e Ax scopre di poter combattere usando il potere di una pietra misteriosa che trasforma le sue idee in attacchi. Tutti possono diventare eroi! Immergiti nel mondo del giovane eroe in erba Ax mentre si erge per difendere la sua casa, ottenere il sostegno di altri abitanti del villaggio e scoprire la verità dietro gli attacchi dei mostri giganti. Con l’esclusivo sistema di combattimento “Idee”, puoi difenderti dai nemici, pianificare i tuoi attacchi e adattarti al volo! Questo affascinante titolo presenta il game design di Game Freak e musiche composte da Toby Fox (UNDERTALE).”

L’uscita di Little Town Hero Big Idea Edition su PS4 è prevista per il prossimo 5 giugno.

Condividi con gli amici Inviare