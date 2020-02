La serie SteamWorld sta per approdare su Google Stadia

Google e Image & Form hanno annunciato che l’intera serie SteamWorld sta per approdare su Stadia.

Ciò significa che SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech saranno presto disponibile sulla piattaforma di streaming di Google, sebbene non sia ancora stata definita una data di uscita ufficiale.

Non finisce qui, però, dal momento che gli abbonati al servizio Stadia Pro riceveranno senza costi aggiuntivi due di queste quattro titoli già dal lancio: stiamo parlando di SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.