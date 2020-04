Assassin's Creed 2 è ora scaricabile gratuitamente

Ubisoft annuncia che dal 14 al 17 aprile sarà possibile scaricare gratuitamente Assassin’s Creed 2 su PC tramite Uplay, con la possibilità di mantenerlo per sempre nella propria libreria di giochi. L’annuncio fa parte della campagna di Ubisoft Play Your Part, Play at Home, per aiutare le persone a restare a casa offrendo loro nuove opportunità di divertirsi mentre mantengono la necessaria distanza sociale.

In Assassin’s Creed 2, i giocatori potranno visitare l’Italia rinascimentale nei panni di Ezio, un Assassino impegnato a portare avanti il lignaggio letale dei propri antenati. In questo avvincente capitolo della serie, intraprenderanno un’avventura epica tra potere e corruzione, mentre affineranno le proprie abilità di assassini, sfruttando le armi e gli strumenti progettati dal leggendario Leonardo Da Vinci.

Per maggiori informazioni su tutte le offerte di Ubisoft, potete visitare la pagina http://free.ubisoft.com.