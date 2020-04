Sony Interactive Entertainment incoraggia tutti i possessori di PlayStation 4 a rimanere a casa durante la pandemia di coronavirus regalando due giochi: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey. Entrambi i giochi per PS4 saranno scaricabili gratuitamente a partire dal 15 aprile. Non è necessario un abbonamento PlayStation Plus, inoltre i giochi faranno parte per sempre della propria libreria.

L’omaggio è parte dell’iniziativa Play At Home recentemente annunciata da Sony, che comprende sia un modo per “aiutare a far divertire la community PlayStation a casa” sia un fondo da 10 milioni di dollari “per aiutare gli studi indie più piccoli che potrebbero aver difficoltà finanziarie nel continuare a costruire grandi esperienze per tutti i giocatori.”

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato il programma Play At Home sul blog di PlayStation. “Durante questi giorni di distanziamento sociale, i fan si sono rivolti al gioco per momenti di tregua e divertimento”, ha detto Ryan. “Alla Sony Interactive Entertainment, abbiamo il privilegio di offrire questo tanto necessario intrattenimento. Sappiamo che questo è solo un piccolo passo e siamo grati di poter offrire questo supporto ai nostri giocatori, alle nostre comunità e ai nostri partner “.

Il fondo finanziario di SIE per sviluppatori indipendenti non è stato chiarito nel dettaglio. Ryan ha dichiarato che presto saranno svelate ulteriori informazioni al riguardo.

Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey saranno gratuiti su PS4 dal 15 aprile alle 20:00 PDT fino al 5 maggio alle 20:00 PDT. Entrambi i titoli sono stati precedentemente disponibili come bonus tramite PlayStation Plus; la collezione Uncharted a gennaio 2020 e Journey a settembre 2016.

