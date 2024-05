Apex Legends: Disordine, trailer e dettagli della nuova stagione

Respawn ed Electronic Arts hanno pubblicato il trailer di Disordine, la nuova stagione di Apex Legends in partenza domani, martedì 7 maggio.









Disordine vedrà il debutto di un nuovo personaggio giocabile: si tratta di Alter, la personificazione del caos. La sua abilità passiva, Dono dello squarcio, può essere utilizzata per prelevare un oggetto dalle casse della morte a distanza. L’abilità tattica, Breccia dell’oblio, permette di creare un portale attraverso una superficie, aprendo un varco per annientare i nemici o darsi rapidamente alla fuga. Infine, attivando Nexus fasico sarà possibile piazzare un dispositivo utilizzabile dall’intera squadra per aprire un portale a senso unico e tornare alla posizione desiderata.

All’inizio della stagione la modalità Solo sostituirà Duo, offrendo ai giocatori la possibilità di affrontare una partita contando solo sulle proprie forze. Inoltre, Olympus si è schiantata nella rete statica di Cleo, creando nuovi punti di interesse e semplificando una mappa ormai pronta per il caos.