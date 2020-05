Oddworld: Munch's Oddysee sbarca su Nintendo Switch

Il distributore del gioco Microids, ha annunciato come Oddworld: Munch’s Oddysee sia finalmente disponibile su Nintendo Switch, in edizione digitale – per l’edizione fisica bisognerà ancora attendere qualche mese.

Il titolo, originariamente pubblicato nel 2001 come esclusiva Xbox – per poi godere nel corso degli anni di diversi porting per PC e per le console Sony – ci permette di impersonare un Gabbit di nome Munch, pronto a seguire le orme del celebre Abe nel contrastare le malvagie macchinazioni dei Vykers Labs.

Oddworld: Munch’s Oddysee è senz’altro un gioco interessante da recuperare in portabilità, sopratutto per chi è rimasto affascinato dall’oscura ambientazione del capostipite della saga di Oddworld.