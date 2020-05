Games with Gold: svelati i titoli in arrivo a giugno

Microsoft ha annunciato i titoli in arrivo a giugno nel programma Games with Gold rivolto agli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

A partire dall’1 giugno e fino al 30 dello stesso mese sarà possibile riscattare Shantae and the Pirate’s Curse, platform bidimensionale di WayForward. In seguito, dal 16 giugno al 15 luglio sarà disponibile anche Coffee Talk, avventura narrativa targata Toge Productions. Si prosegue con Destroy All Humans!, il capitolo originale pubblicato sulla prima Xbox, che sarà disponibile dall’1 al 15 giugno. Infine, dal 16 al 30 giugno potremo mettere le mani su Sine Mora, lo shoot’em up sviluppato da Grasshopper Manufacture.

Vi ricordiamo che, come di consueto, i titoli per Xbox 360 e per la prima Xbox possono essere giocati su Xbox One grazie alla funzione di retrocompatibilità.