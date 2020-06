Valorant: Reyna è l'undicesimo agente dell'FPS targato Riot

Riot Games ha presentato Reyna, l’undicesimo agente e personaggio giocabile di Valorant.

Reyna è un’agente originaria del Messico dotata di poteri vampirici in grado di risucchiare l’essenza vitale dalle sue vittime, mentre può diventare invisibile per qualche secondo. Purtroppo Riot non ha diffuso ulteriori dettagli oltre al video di presentazione presente qui in alto, dunque non sappiamo con esattezza cosa facciano le sue abilità, compresa l’ultimate.

Sappiamo, però, che Valorant sarà disponibile in tutto il mondo da domani, martedì 2 giugno, e rispetto alla fase beta porterà con sé nuove mappe e due agenti aggiuntivi, tra cui proprio Reyna.