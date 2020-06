Elite Dangerous: Odyssey annunciato informalmente con un trailer

Frontier ha continuato sinora a lavorare sottotraccia sul suo mastodontico space sim, preparando una bella infornata di novità per tutti gli appassionati, presto rilasciate sotto forma di un nuovo DLC.

Qualche ora fa, il canale YouTube ufficiale dell’azienda ha infatti pubblicato il trailer di presentazione di Elite Dangerous: Odyssey – salvo poi rimuoverlo tempestivamente (ma non prima che qualche appassionato potesse ricaricarlo sul Tubo) – e creando la pagina dedicata al gioco sullo store di Steam.

Nonostante questa presentazione sincopata, e la conseguente penuria di notizie ufficiali a riguardo, possiamo comunque constatare come si tratti della prossima espansione a pagamento dedicata alla celebre simulazione di viaggi spaziali, che dalle immagini mostrate si appresta a portare una nuova grandissima innovazione dopo quelle apportate da Horizons, che a suo tempo aveva introdotto lo sbarco sui pianeti privi di atmosfera.

In Elite Dangerous: Odyssey, il cui arrivo è previsto per l’inizio del 2021, avremo finalmente la possibilità di scendere dalla nostra nave ed esplorare per la prima volta a piedi i pianeti provvisti di un’atmosfera, segnando una vera e propria rivoluzione copernicana per il titolo di Frontier.