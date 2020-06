In arrivo su PC e Nintendo Switch l'avventura narrativa Sumire

GameTomo ha annunciato con un trailer la sua prossima avventura narrativa Sumire, in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch e PC (tramite Steam).

Il titolo, di cui non si ha ancora una data d’uscita ufficiale, sarà ambientato in un villaggio di montagna giapponese, in un mondo a forti tinte fantastiche e soprannaturali.

La protagonista, Sumire appunto, sarà impegnata a nel compimento di una missione disperata assegnatole da uno spirito della montagna, da compiere immancabilmente nel corso di una notte, pena l’esilio dal mondo dei vivi.

Grande cura, asseriscono gli sviluppatori, è stata posta sul lato narrativo così come su quello estetico, con fondali che cercano di ricreare ambientazioni spettacolari che trasmettano l’incedere delle ore della notte, comunicando l’ansia della protagonista nel portare a termine la propria missione.