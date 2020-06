Kalypso Media finalizza l'acquisizione di Gaming Mind Studios

Kalypso Media ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di Gaming Mind Studios, gli sviluppatori di Railway Empire e di Port Royale.

In precedenza la compagnia possedeva il 60% delle azioni, ottenute in seguito all’insolvenza di Ascaron Entertainment. In questi anni Gaming Mind Studios ha collaborato spesso con Kalypso Media, sfornando titoli del calibro di Patrician IV, Port Royale 3, Grand Ages: Medieval e Railway Empire.

Ora che Kalypso possiede il 100% dello studio, i fondatori Daniel Dumont e Kay Struve rimarranno all’interno dell’organico della compagnia mantenendo le stesse posizion, dunque restando a capo di Gaming Mind Studios.

