Microsoft registra il marchio Xbox Series, seconda console in vista?

Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni che danno ormai per certa una seconda console, più economica e meno potente, che Microsoft dovrebbe affiancare a Xbox Series X. Voci alimentate dalla notizia della recente registrazione del marchio Xbox Series da parte della Casa di Redmond, aprendo così la porta a una possibile Series S, come potrebbe essere chiamata la tanto vociferata Xbox Lockhart.

Da notare che questo nuovo marchio è separato da quello di Xbox Series X, registrato in passato dalla stessa Microsoft, quindi le indiscrezioni non sembrano poi così prive di fondamento.

A questo punto non ci resta che attendere l’eventuale reveal di Lockhart, ammesso che esista davvero, magari durante l’evento digitale che Microsoft ha in programma nel corso del prossimo mese di luglio. Sappiamo che in quell’occasione vedremo in azione alcuni dei titoli realizzati internamente dagli Xbox Game Studios per la nuova console della Casa di Redmond, ma è possibile che Microsoft ne approfitti per annunciare a sorpresa un secondo modello della console next-gen.

