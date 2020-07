Xbox Live Gold: Microsoft rimuove l'abbonamento annuale

Microsoft ha rimosso dal commercio la soluzione annuale dell’abbonamento al servizio Xbox Live Gold, necessario per giocare online ai titoli per Xbox 360 e Xbox One.

Attraverso un breve messaggio diffuso tramite la redazione di TrueAchievements, un portavoce della Casa di Redmond ha confermato la rimozione dell’abbonamento a dodici mesi, invitando gli utenti interessati a utilizzare le soluzioni a uno o a tre mesi, senza però spiegare il motivo che ha portato a questa decisione. Da notare che gli abbonamenti annuali non possono essere acquistati direttamente da Microsoft tramite lo store digitale della Casa di Redmond, ma è ancora possibile comprare una tessera da dodici mesi dai rivenditori autorizzati.

Pur senza notizie ufficiali in merito, è possibile che Microsoft abbia intenzione di modificare o addirittura rimuovere il servizio Xbox Live Gold in vista del lancio di Xbox Series X, magari spingendo gli utenti ad abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate, che include anche i bonus del Live Gold, mentre da settembre includerà anche il servizio di streaming xCloud.

Condividi con gli amici Inviare