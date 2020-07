CD Projekt RED: un tour virtuale dello studio grazie a Google Maps

Curiosi di sapere come sono gli uffici di CD Projekt RED? Da oggi potete visitarli con un tour virtuale grazie a Google Maps.

Lo studio polacco, infatti, è ora presente nella modalità Street View dello strumento digitale di Google. Basta seguire questo collegamento per essere catapultati direttamente negli uffici di Varsavia di CD Projekt RED, con la possibilità di esplorare una buona parte dello studio. Si parte ovviamente dalla reception, dove sono esposti in bella mostra i tanti riconoscimenti accumulati nel corso degli anni e le copertine delle riviste dedicati ai giochi prodotti dalla realtà polacca (ci sono anche quelle di TGM, naturalmente). Si passa per l’area ristoro, la palestra per i dipendenti, la sala conferenze, i salottini per le interviste con la stampa e per gli incontri individuali, e ovviamente le postazioni dei vari sviluppatori.

Insomma, se avete sembre voluto vedere dove vengono sviluppati giochi del calibro di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, ora potete farlo grazie a questo tour virtuale. Da notare, infine, che fra le foto non a 360 gradi scattate da terzi – magari giornalisti in visita allo studio – compare anche una parete con le cover dedicate a C2077, Anche in questo caso, manco a dirlo, TGM è presente in maniera massiccia.

