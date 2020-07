Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, ecco il trailer di annuncio

Nel corso del Nintendo Direct Mini che si è tenuto ieri pomeriggio, Koei Tecmo e GUST Studios hanno annunciato Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, un nuovo JRPG in arrivo prossimamente su PC, PS4 e Switch.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy è il seguito diretto di Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout. In questo ultimo capitolo della serie Atelier, Ryza fa il suo ritorno come protagonista, entrando nella storia del franchise come la prima eroina protagonista di due titoli della serie pubblicati in successione.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, tuttavia il publisher fa sapere che maggiori informazioni verranno rivelate il prossimo 29 luglio. Nel frattempo dobbiamo accontentarci del trailer di annuncio presente qui in alto.