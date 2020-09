Qualcuno dall’altra parte del mondo deve aver premuto il tasto sbagliato: sembra infatti che Demon’s Souls Remastered, Returnal, Sackboy: A Big Adventure e Destruction AllStars siano apparsi sulle pagine della versione australiana di Amazon. Che si sia trattato di un errore è evidente dal fatto che le pagine non sono più accessibili, ma ovviamente nulla sparisce mai dall’internet e quindi i dettagli riportati sulle pagine sono stati salvati, e riportati da Gematsu.

Siamo sicuri che in particolare i fan della From Software staranno fremendo d’eccitazione alla notizia, ma purtroppo il negozio digitale non riportava nessuna data d’uscita, nè per il remake in mano a Bluepoint nè per gli altri titoli presenti. In compenso, la pagina presentava le box art di tutti i giochi e qualche nuovo screenshot per Demon’s Souls, che potete trovare qui sotto.